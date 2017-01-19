前立委呂新民任國策顧問 總統府頒聘書

前立委呂新民（右）獲總統府頒國策顧問聘書。（葉臻攝）

市長鄭文燦（右2）到呂新民（右1）家中拜訪。（葉臻攝）

市長鄭文燦（中）讚揚呂新民（右）是地方精神領袖。（葉臻攝）

總統府今天頒發給前立委呂新民國策顧問聘書和紙匾，市長鄭文燦表示，呂新民是地方精神領袖，通情達理也深愛故鄉，對台灣有無可救藥的熱情，是國策顧問的最好人選。

(中時)