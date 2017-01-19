台中市警局第六分局召開座談會 落實金融機構安全維護
今年農曆節慶即將到來，民眾現金需求大增，金融機構交易熱絡，現金充裕，易為歹徒覬覦之目標，為維護金融機構安全！台中市警局第六分局於17日舉行「106年度金融機構財物匯集處所安全維護暨反詐騙宣導」之座談會，由分局長林樹徽主持，邀集本轄各金融機構（含農會、郵局、銀行等）共64間代表共同與會交流。
座談會中針對金融機構歷年來被害狀況講解分析，進而讓金融機構瞭解應如何安全防範，以強化金融機構員工緊急應變能力，另從硬體方面，應定期實施警鈴測試、監視系統不分時段應保持運作正常等安全維護措施加強，最重要的如有發生治安狀況，應立即通知轄區派出所前往處理。
因詐騙猖獗，會中亦針對詐騙提款車手習性及被詐騙民眾類型加強宣導，期能透過金融機構第一線關懷提問，阻止民眾遭詐騙，另亦能隨時提供警方詐騙提領車手訊息，共同查緝嫌犯。
第六分局長林樹徽表示，金融機構應與警方建立雙向聯繫及相互支援的管道，提高自我防衛能力，來降低被害機會，另第一線防止詐騙案件發生，及針對可疑適時通報，可讓歹徒無所遁形，並充分展現警民合作、共同打擊犯罪之精神，祈能共同維護春節前後治安，讓民眾更安心過好年。
(中時)
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