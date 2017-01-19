宣傳新片太給力 柳岩E奶快掉出來
大陸性感主播柳岩因外型姣好、身材火辣，轉入娛樂圈也表現亮眼，受到不少關注，近日她出席王寶強執導電影《大鬧天竺》首映發布會，穿著藍色一字領長洋裝現身，大秀傲人上圍，成為全場焦點。
《大鬧天竺》將於大年初一上映，王寶強帶著主演白客、柳岩、岳雲鵬出席「春節團圓」發布會，好人緣的他，連在電影中僅是客串的黃渤也驚喜現身，笑稱是為他來的，王寶強不僅在現場坦言第一次當導演很緊張外，還透露年終只能給員工發家鄉的小米，「因為自己沒有什麼貴重的東西了。」
而當天感冒的柳岩，也特地盛裝出席，她穿著藍色一字領長洋裝，大秀傲人上圍，美背一覽無遺，一彎腰E奶都快蹦出，她不時要防止洋裝往下滑，還要用手遮住胸口怕走光，敬業為電影宣傳，成為全場矚目焦點。
(中時電子報)
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