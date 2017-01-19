年前送愛心 海鮮餐廳邀肯納兒免費用餐

双象海鮮餐廳送愛心，邀自閉症大朋友們吃海鮮大餐。（馬瑞君攝）

年節將至，大里區双象海鮮蒸塔餐廳執行長廖倉德，今天上午邀台中市自閉症教育協進會、肯納夢工廠24位大朋友和社工、老師們免費ㄧ起用餐，提早圍爐。

廖倉德過去經常把新鮮漁獲分送至中部育幼院等弱勢機構。他說，今年新春他讓更多孩子品嚐到頂級海鮮食材，想到邀肯納兒一同到餐廳免費用餐，斥資上萬元的海鮮、湯品、粥，除了讓他們吃飽喝足外，並外帶10人份砂鍋海鮮粥，讓他們帶回家與家人一起享用。

台中市自閉症教育協進會總幹事黃鈺婷表示，這次共帶領24位大朋友及社工、老師們一同來到海鮮餐廳用餐，行前每位孩子各個手舞足蹈、興奮不已。

廖倉德則表示，再過一星期即將迎接農曆年的到來，希望讓這群孩子能在年前享受到海鮮的美味，也希望他們在這裡留下一個美好的回憶。

其中，在肯納夢工場工作的陳冠綸及陳建穎雖然表達能力不及一般年輕人，但他們說，「謝謝老闆招待的海鮮午餐，非常好吃！」，冠綸及建穎在肯納夢工場工作長達5年，過去鮮少參加外面的活動，大部分時間都待在工廠裡面學習一技之長。年前的愛心公益用餐活動，讓這群大朋友們感受到滿滿的溫暖。

(中時)