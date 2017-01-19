年前送愛心 海鮮餐廳邀肯納兒免費用餐
年節將至，大里區双象海鮮蒸塔餐廳執行長廖倉德，今天上午邀台中市自閉症教育協進會、肯納夢工廠24位大朋友和社工、老師們免費ㄧ起用餐，提早圍爐。
廖倉德過去經常把新鮮漁獲分送至中部育幼院等弱勢機構。他說，今年新春他讓更多孩子品嚐到頂級海鮮食材，想到邀肯納兒一同到餐廳免費用餐，斥資上萬元的海鮮、湯品、粥，除了讓他們吃飽喝足外，並外帶10人份砂鍋海鮮粥，讓他們帶回家與家人一起享用。
台中市自閉症教育協進會總幹事黃鈺婷表示，這次共帶領24位大朋友及社工、老師們一同來到海鮮餐廳用餐，行前每位孩子各個手舞足蹈、興奮不已。
廖倉德則表示，再過一星期即將迎接農曆年的到來，希望讓這群孩子能在年前享受到海鮮的美味，也希望他們在這裡留下一個美好的回憶。
其中，在肯納夢工場工作的陳冠綸及陳建穎雖然表達能力不及一般年輕人，但他們說，「謝謝老闆招待的海鮮午餐，非常好吃！」，冠綸及建穎在肯納夢工場工作長達5年，過去鮮少參加外面的活動，大部分時間都待在工廠裡面學習一技之長。年前的愛心公益用餐活動，讓這群大朋友們感受到滿滿的溫暖。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。