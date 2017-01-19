黨工闖政院遭法辦 國民黨：太陽花呢？

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國民黨文傳會副主委洪孟楷。（黃世麒攝）

國民黨文傳會副主委胡文琦。（黃世麒攝）

國民黨工闖入行政院噴漆抗議，遭警方以侮辱公署等罪嫌移送法辦，國民黨文傳會副主委洪孟楷19日表示，太陽花學運時，學生闖入行政院偷吃太陽餅，這才是侮辱公署，林全內閣卻說這是「公民社會力量的展現」，這是「非我族類，其心必異」。

國民黨文傳會副主委胡文琦補充表示，黨工已在黨產會前紮營34天，去函勞動部卻又推給黨產會，雙方互踢皮球。

(中時)