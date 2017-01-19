四大皆空 「出家人的飯碗」竟值數千萬？！

戴忠仁發現全世界最貴「出家人飯碗」，是乾隆皇特別訂製的「過去七佛青玉缽」。(戴忠仁提供)

「過去七佛青玉缽」使用的材料是和闐玉，並將之刻意染成藍色。(戴忠仁提供)

出家人四大皆空，生活簡樸清淨，所用的飯碗稱為缽，是來自印度的用語，而資深新聞主播戴忠仁發現一個全世界最珍貴的缽，這「出家人的飯碗」價值竟超過數千萬，如此珍稀之物，將在《國寶檔案》節目中介紹給您。

「過去七佛青玉缽」乃是蘇州開元寺這使用已久的竹製缽復刻而來。(戴忠仁提供)

戴忠仁指出，某年乾隆皇帝南巡，到了蘇州的開元寺，看到一個以竹子雕成、使用已久的缽，頂上刻有「過去七佛」，這竹子的肌理，深淺顏色相映而生，讓他回到皇宮後念念不忘，於是下令造辦處照做一個，不同的是，使用的材料是和闐玉，將之刻意染成藍色，碗外除了雕刻「過去七佛」外，還加上陰刻填金的乾隆帝御筆《過去七佛偈》，內壁則有陰刻填金《題和田玉七佛缽》御製詩，於是成了全世界最珍貴的「出家人飯碗」！

「過去七佛青玉缽」外緣雕刻「過去七佛」，並加上陰刻填金的乾隆帝御筆《過去七佛偈》。(戴忠仁提供)

「過去七佛青玉缽」內面有陰刻填金《題和田玉七佛缽》御製詩。(戴忠仁提供)

戴忠仁表示，去年底在倫敦有一個乾隆時期的碧玉龍紋缽，賣出約一千五百萬台幣高價，但該缽的藝術重要性與歷史性，遠遠不及上述乾隆皇訂製、此刻正在佛陀紀念館展出的「過去七佛青玉缽」，因此真要論起價格，一定超過數千萬！而這件珍寶，將在今晚(1/19)11點在人間衛視的《國寶檔案》節目中現身，戴忠仁推薦觀眾，不如邊看這最貴「出家人飯碗」的介紹邊吃宵夜，更有一番滋味。

(中時電子報)