NBA》厭倦再提禪師 安森尼重申續留尼克
面對媒體持續追問自己跟尼克總裁「禪師」菲爾傑克生到底談了什麼，「甜瓜」安森尼直言相當厭倦回答有關禪師問題，也不肯透露兩人談話內容，「對話沒持續多久，我們沒有一起用餐，沒有長達1小時對話，只是簡短對談。」
安森尼甚至怒批媒體太愛追問，已讓他感到相當困惱，「你會感到厭煩的，我不得不每天面對你們(指媒體)，我才是要去回答那些問題的人，即使我不想跟你們說話，我還是必須跟你們講話，就是這樣，這是工作一部分。」
至於外界謠傳尼克打算跟安森尼分道揚鑣，他直接用自己擁有不可交易條款回應，「作為一個球員，我擁有不可交易條款，就可照顧好自己，我承諾過會留下來，我不需要跟任何人證明這件事，我知道這是真的就好。」
「是的，我已經麻痺了，此時此刻任何傳言對我來說都像耳邊風，」先前也遭前教頭卡爾批評的安森尼表示，「卡爾事件，我們都知道真相是什麼，他只是在努力賣噱頭，除此之外，我沒事，我的心態保持很好，請相信我。」
起碼安森尼的肥皂劇沒讓尼克繼續低迷，靠著羅斯攻下30分，賀南戈梅茲與卡茲明斯卡斯各有17分，尼克19日在客場以117比106轟退塞爾提克，安森尼貢獻13分、4籃板與3助攻，但他投14中5手感欠佳。
(中時電子報)
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