1月19日中視午間新聞搶先看
今天1月19日的中視午間新聞搶先看：
墜馬骨裂!華仔病容曝光 朱麗倩相伴
藝人劉德華在泰國拍廣告發生墜馬意外，昨天晚上搭醫療專機返港，之後救護車將他送到養和醫院，劉德華意識清醒，眉心多了一道傷痕，這也是劉德華傷後首次曝光。朱麗倩則坐在另一輛車上。據了解劉德華受傷消息一出，朱麗倩馬上飛往泰國，照顧丈夫。
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世紀之毒「戴奧辛」脂溶 近期別吃肥肉!
桃園中壢的泰豐輪胎廠前天發生火警,輪胎因燃燒產生的碳黑粒子落塵，含有包括世紀之毒「戴奧辛」等有毒物質和氣體；長庚毒物實驗室緊急在已故「俠醫」林傑樑臉書發文，提醒民眾外出應戴活性碳口罩、戶外衣物要收回重洗，孩童不要在戶外玩耍，且因戴奧辛為脂溶性物質，近期也別吃肥肉與內臟。
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越晚越冷!最強冷氣團到 低溫探10℃
入冬以來最強冷氣團報到，和昨天高溫24℃相比，北部今天高溫大約20℃，且一路下滑，中部以北及宜蘭今晚低溫下探13至15℃；週五晚間至週六清晨最冷，北部沿海空曠地區僅10℃。中南部在冷氣團影響期間，也有11℃甚至10℃低溫。
還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！
(中時電子報)
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