泰豐大火 環保局：已無明顯空氣污染

(中央社記者邱俊欽桃園19日電）泰豐輪胎大火，桃園市政府環保局今天經過火焰離子化偵測器，檢測事故現場上、下風處的揮發性有機物，均已明顯下降，火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。

環保局表示，經過持續進行環境空氣品質監測工作，上午9時，以火焰離子化偵測器(FID)檢測事故現場上風處的揮發性有機物(VOCs)約0.32ppm，下風處約0.65ppm；而距離廠房100公尺處的下風處濃度則已降到0.17ppm。

環保局表示，數據顯示上風處與下風處的數值已相差無幾，火災產生的污染物對空氣品質無顯著影響。

環保局局長沈志修表示，現場周邊因環境擴散條件良好，所有的空氣品質監測站測值皆呈現「良好」等級，請民眾安心。1060119

(中央社)