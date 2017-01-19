防堵禽流感疫情 雲林稽查違法禽場

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禽流感疫情升溫，加上冬候鳥過境，雲林縣政府將運用空拍航測圖資，稽查非法禽場及防鳥設施，以防堵禽流感疫情再起。

雲林縣政府今天表示，為防範禽流感疫情，農委會已提供雲林縣疑似違法水禽飼養場空拍圖資及多筆地號，要求務必強力稽核，並依法進行裁處，縣府將啟動聯合稽查作業。

縣府指出，去年底農委會動植物防疫檢疫局、動植物防疫所與雲林縣政府啟動聯合稽查，發現有多場水禽場未依法辦理畜牧場登記，已依規定裁罰，並限期改善。

遭裁罰的禽場，多為未遵照雲林縣「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」規定，禽場內未具圍網及遮蔽物、無防止野鳥糞掉落之設計，以及未將21日齡以下鴨隻飼養於密閉式或非開放式禽舍。

縣府表示，禽場業者若拒不改善，將連續開罰，直到改善為止；未來若因禽流感，導致禽類遭撲殺及物品遭銷燬，依動物傳染病防治條例規定，也將不予補償。

縣府呼籲尚未辦理登記的水禽場，除應儘速辦理畜牧場登記外，也須設置符合防疫規定的生物安全措施，並落實自主管理，切勿心存僥倖，以免受罰。

若飼主發現家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸，或不明原因大量死亡等可疑案例，應立即通報，防範禽流感疫情擴散。1060119

(中央社)