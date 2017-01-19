新北市等18縣市 強風特報

中央氣象局今天上午對新北市等18縣市發布陸上強風特報。

包括新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣、苗栗縣、新竹市、臺中市、花蓮縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、臺東縣、連江縣、屏東縣、金門縣、澎湖縣。

氣象局發布陸上強風特報，今晚起強烈大陸冷氣團南下，氣溫下降；明（20）日強烈大陸冷氣團影響，臺灣北部及東北部氣溫偏低，今明兩天臺灣北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴。

今西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度；下午起臺南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海地區風浪較大，請注意。1060119

(中央社)