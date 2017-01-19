天天大餐血脂飆 急性胰臟炎風險大增

35歲林小姐血脂偏高，近1、2個月應酬多，幾乎天天大餐，三酸甘油酯比正常值飆升20倍，近日突然上腹部劇烈疼痛，診斷為急性胰臟炎，住院10天才出院。

榮新診所家醫科主任康宏銘今天表示，急性胰臟炎常發於40至60歲，男性比女性多，約為2:1，有膽結石、喝酒過量是常見致病因素，因膽和胰臟有共通的管道，若結石卡在開口，可能導致胰臟發炎；飲酒過量則是影響肝臟代謝血脂，讓胰臟分泌太多消化酵素，進而發炎。

康宏銘說，高血脂患者也是急性胰臟炎高危險群，一方面是富含三酸甘油酯的乳糜微粒顆粒較大，可能堵塞胰臟微細血管，另一方面是高血脂啟動大量的消化需求，會導致許多未成熟的消化(酉每)原在胰臟被提早活化導致發炎。

他表示，急性胰臟炎會肚痛的非常厲害，嚴重程度一般的患者須住院7到10天，但近20%的急性胰臟炎患者會出現嚴重的併發症，包括呼吸衰竭、腎衰竭、休克等，有2%到5%患者甚至會死亡。

血中三酸甘油酯濃度過高，康宏銘說，除了跟家族性遺傳體質有關，大多受生活型態影響。三酸甘油酯容易波動，一般高於500 mg/dL （正常值應低於150 mg/dL）才會開藥，500 mg/dL以下會提醒患者用飲食控制，多半會慢慢降下來。

康宏銘說，高血脂症預防首重飲食及體重控制，不要吃太油膩或高熱量的食物，如炸雞、火鍋、大魚大肉等，也要節制飲酒，養成規律運動的習慣，維持理想體重，已經服藥控制的患者，記得按時服藥，切勿擅自停藥。

高血脂患者若有急性胰臟炎病史，康宏銘表示，一定要特別限制飲酒，必要時要長期服藥控制血脂，否則胰臟炎很容易又復發。1060119

(中央社)