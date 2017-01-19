天天大餐血脂飆 急性胰臟炎風險大增
35歲林小姐血脂偏高，近1、2個月應酬多，幾乎天天大餐，三酸甘油酯比正常值飆升20倍，近日突然上腹部劇烈疼痛，診斷為急性胰臟炎，住院10天才出院。
榮新診所家醫科主任康宏銘今天表示，急性胰臟炎常發於40至60歲，男性比女性多，約為2:1，有膽結石、喝酒過量是常見致病因素，因膽和胰臟有共通的管道，若結石卡在開口，可能導致胰臟發炎；飲酒過量則是影響肝臟代謝血脂，讓胰臟分泌太多消化酵素，進而發炎。
康宏銘說，高血脂患者也是急性胰臟炎高危險群，一方面是富含三酸甘油酯的乳糜微粒顆粒較大，可能堵塞胰臟微細血管，另一方面是高血脂啟動大量的消化需求，會導致許多未成熟的消化(酉每)原在胰臟被提早活化導致發炎。
他表示，急性胰臟炎會肚痛的非常厲害，嚴重程度一般的患者須住院7到10天，但近20%的急性胰臟炎患者會出現嚴重的併發症，包括呼吸衰竭、腎衰竭、休克等，有2%到5%患者甚至會死亡。
血中三酸甘油酯濃度過高，康宏銘說，除了跟家族性遺傳體質有關，大多受生活型態影響。三酸甘油酯容易波動，一般高於500 mg/dL （正常值應低於150 mg/dL）才會開藥，500 mg/dL以下會提醒患者用飲食控制，多半會慢慢降下來。
康宏銘說，高血脂症預防首重飲食及體重控制，不要吃太油膩或高熱量的食物，如炸雞、火鍋、大魚大肉等，也要節制飲酒，養成規律運動的習慣，維持理想體重，已經服藥控制的患者，記得按時服藥，切勿擅自停藥。
高血脂患者若有急性胰臟炎病史，康宏銘表示，一定要特別限制飲酒，必要時要長期服藥控制血脂，否則胰臟炎很容易又復發。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。