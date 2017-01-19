謝淑薇惜敗世界第6 觀眾起立致敬

謝淑薇雙手反拍還擊。（美聯社）

台灣「網球一姐」謝淑薇回來了！19日她在澳網女單次輪對戰世界排名第6的斯洛伐克美女西布可娃（Dominika Cibulkova），於第2盤3比5沒有退路時成功破發，還在搶7局救回兩個賽末點，可惜力戰103分鐘後，仍以4比6、6比7（8）飲恨，無緣第3輪。

謝淑薇雖然落敗，最後步出墨爾本的瑪格麗特球場時，卻獲得現場觀眾「起立致敬」，堪稱雖敗猶榮。西布可娃獲勝後跪地怒吼，接受場邊主播訪問時，也坦言謝淑薇此役打得非常好，讓她贏得非常辛苦。

寶島一姐這場比賽打得有多精彩？面對世界排名第6、去年WTA年終賽冠軍得主，兩盤比賽總得分謝淑薇僅以72比81小負，首盤甚至只比對手少拿3分，比賽的接近程度可見一斑。尤有甚者，謝淑薇全場打出30記致勝球，還比西布可娃多兩個！

謝淑薇首盤就給西布可娃施壓，雖然自己先遭破發，但她在對手前4個發球局都有逼出破發點或纏鬥到丟士，最後總算在第7局回破追成3比4。可惜關鍵第10局發球時被逼入丟士，最後一記回球稍短，被西布可娃順勢上網，以一記右手重炮致勝球拿下首盤。

西布可娃的力量強勁，但謝淑薇以柔克剛、借力使力，搭配手腕運用與絕佳手感，總能打出角度不可思議的回球，第2盤兩人的發球局都相當頑強，只各給對手1次破發機會。西布可娃在第6局連拿4分率先破發，不過謝淑薇在3比5落後、沒有退路的第9局也還以顏色，回破後把該盤帶入搶7局。

搶7局兩人在1分差距內拉鋸，西布可娃率先出現賽末點，但謝淑薇以角度大而深的抽球，兩度救回賽末點。可惜她在8比7反超時出現首次盤末點，被西布可娃以強勢上網化解。隨後西布可娃外角發球直接得分，謝淑薇隨球上網則不幸截擊過長出界，讓出勝利。

(中時電子報)