拒捕揚言燒了加油站 毒蟲判刑3年8月定讞
台中市男子蕭育朋，3年前偷車後又邊吸毒、邊開車，將車子停在加油站內拒不離去，隨即手持打火機與員警對峙50分鐘，企圖拿加油槍潑油點火與眾人同歸於盡，所幸遭警方制伏未釀禍，最高法院今依放火燒燬現有人所在建物未遂罪將蕭男判刑3年8月確定。
2014年11月2日晚上6點，40歲的蕭男開著偷來的汽車，前往台中市加油站加油，他將自備的保特瓶裝滿汽油後，把汽車停留在加油島車道拒不離去，加油站員工發覺有異報警到場處理時，他恐嚇員警不得靠近，然後躲進車內將汽油潑在駕駛座前方，作勢要自焚。
蕭男點火未著，就將汽車往前移動，然後搖下駕駛座車窗，伸手欲將加油島的加油槍拉入車內，再企圖點火，一旁的加油站員工見狀連忙衝上前去拉扯加油槍，員警趁機將蕭男拉出車外將他壓制逮捕。
台中高分院審理後認為，蕭男在加油站內點火並企圖引燃汽油，對在場執勤的員警及消防員造成巨大危險，幸因他車內油氣濃度尚未達引燃值，未發生火警，其犯罪情節實屬重大，將他判刑3年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。