拒捕揚言燒了加油站 毒蟲判刑3年8月定讞

台中市男子蕭育朋，3年前偷車後又邊吸毒、邊開車，將車子停在加油站內拒不離去，隨即手持打火機與員警對峙50分鐘，企圖拿加油槍潑油點火與眾人同歸於盡，所幸遭警方制伏未釀禍，最高法院今依放火燒燬現有人所在建物未遂罪將蕭男判刑3年8月確定。

2014年11月2日晚上6點，40歲的蕭男開著偷來的汽車，前往台中市加油站加油，他將自備的保特瓶裝滿汽油後，把汽車停留在加油島車道拒不離去，加油站員工發覺有異報警到場處理時，他恐嚇員警不得靠近，然後躲進車內將汽油潑在駕駛座前方，作勢要自焚。

蕭男點火未著，就將汽車往前移動，然後搖下駕駛座車窗，伸手欲將加油島的加油槍拉入車內，再企圖點火，一旁的加油站員工見狀連忙衝上前去拉扯加油槍，員警趁機將蕭男拉出車外將他壓制逮捕。

台中高分院審理後認為，蕭男在加油站內點火並企圖引燃汽油，對在場執勤的員警及消防員造成巨大危險，幸因他車內油氣濃度尚未達引燃值，未發生火警，其犯罪情節實屬重大，將他判刑3年8月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時)