外交部領事局LINE升級 供14國語言急難救助

外交部領事事務局LINE官方帳號功能升級，新增「申辦護照」、「出國登錄」、「旅遊警示」、「急難救助」、「洽助翻譯」及「旅安知識宣導」6項功能，其中「洽助翻譯」提供全球常用的14種外語翻譯急難救助卡，如果在海外遇有急難狀況，可運用此功能尋求當地人士協助傳譯，或通知我駐外館處提供協助。

領務局官方LINE帳號提供英文、日文、韓文、泰文、印尼文、越文、馬文、法文、德文、義文、西文、葡文、俄文、阿文等14種語言急難救助卡，出國旅遊如遇當地境管單位或海關拒絕入境，或遭逢急難時，可尋求當地境管、海關人員或其他人士提供中文傳譯，或通知我駐外館處尋求協助。

此外，「申辦護照」功能也方便國人在國內要申辦護照時提前預約，也可以及時顯示出現場等候申辦護照人數，申辦護照等待時間大幅縮短，節省民眾寶貴的時間。

(中時)