藍要砍黨產會預算 民進黨人數優勢擋下

2016年12月16日，國民黨黨工在黨產會大門口，抗議清查黨產違法違憲。（本報系資料照片）

立法院院會今針對106年度中央政府總預算案未獲共識部分，進行表決大戰。國民黨團提案質疑不當黨產委員會約聘僱人員待遇不符法規，予以刪除，也提案刪除主委顧立雄之首長特別費等，但仍在民進黨人數優勢下，全數遭否決。

國民黨團一共提出5案關於不當黨產委員會之預算刪減案，內容不乏質疑約聘僱人員待遇過高、批評顧立雄玩弄弄法、業務與政黨政治及民主深化無關、黨產會違反行政中立選擇性辦案等。表決時，國民黨立委也舉牌抗議，高喊「解散黨產會、回歸司法」。

(中時)