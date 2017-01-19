川普將提名前喬治亞州長帕度為農業部長
美總統當選人川普交接團隊表示，川普將提名前喬治亞州州長帕度(Sonny Perdue)為農業部長。
帕度今年已70高齡，在總統大選期間曾擔任川普的農業顧問，這項提名案還必須獲得參議院的批准。
目前離川普就職還有一天，新政府人事安排已幾乎全部就緒。
據路透社報導，喬治亞州農業局法律主管哈維(Jeffrey Harvey)表示，帕度擔任州長期間，主要農業政策成就包括水源管理、推動有利於農民的稅制等。
報導說，帕度在2003年至2011年連續擔任兩屆州長，卸任後成立公司經營美國產品出口的諮詢服務。
稍早曾傳出川普正考慮委請前加州副州長馬多納多(Abel Maldonado)出任農業部部長，他是由當時的州長、著名好萊塢演員阿諾史瓦辛格提拔為副州長。
(中時電子報)
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