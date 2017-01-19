議員呼籲發消費券 柯P以涉專業為由不多談

台北市長柯文哲（左）19日清晨前往第一果菜市場及萬大魚類批發市場視察，並與商家握手拜年，許多民眾熱情要求合照，有小朋友嚇得當場大哭。(中央社)

國民黨籍數位台北市議員今天召開記者會表示，財政部宣布將增加地方政府的統籌分配稅款，他們則呼籲政府於農曆春節前發放消費券給民眾。台北市長柯文哲今天出席「2017台北世界大學運動會─官方贊助夥伴 選手手智慧手錶合作記者會」後對此表示，台北市的統籌款都是入庫，統一調度，對於是否發放一次性消費券，他認為應檢討前次發放的效果，且此事涉及經濟專業，他也不敢亂講。

台北市議員徐弘庭、王鴻薇、闕枚莎等人上午召開記者會，呼籲政府將超徵的賦稅還給納稅人，於農曆春節前發放消費券。

柯文哲表示，這是行政院長、財政部長及經濟部長要思考的題目，他不知道發放一次性消費券對促進內需經濟有多大功用，不過台灣歷史上曾經發過，可以檢討該次發的效果。對於議員提議發消費券給民眾，柯說事涉經濟專業，他不敢亂講話。

(中時)