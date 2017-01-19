106年度中央政府總預算案 立法院上演表決大戰

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立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，朝野各黨人員拿起「贊成」、「反對」等各式標語，表達各自立場及態度。（劉宗龍攝）

立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，表決大戰前，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）走上主席台，與院長蘇嘉全（右）交換意見。（劉宗龍攝）

立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，表決大戰前，民進黨立院黨團總召柯建銘（左）走上主席台，與院長蘇嘉全（右）交換意見。（劉宗龍攝）

立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，表決大戰前，民進黨立院黨團總召柯建銘（中）走上主席台，與院長蘇嘉全（右）交換意見。（劉宗龍攝）

立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，表決過程中，民進黨立院黨團總召柯建銘（右）與國民黨立院黨團總召廖國棟（左）交換意見。（劉宗龍攝）

立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，朝野各黨人員拿起「贊成」、「反對」等標語，表達各自立場及態度。（劉宗龍攝）

立法院會19日處理106年度中央政府總預算案，針對63案無共識的議案進行表決，表決大戰前，民進黨立院黨團總召柯建銘走上主席台，與院長蘇嘉全交換意見。表決過程中，朝野各黨人員拿起「贊成」、「反對」等標語，表達各自立場及態度。

(中時)