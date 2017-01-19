習近平UN演說 籲銷毀核武實現無核世界

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中國大陸國家主席習近平今天在日內瓦出席聯合國會議時，呼籲全世界徹底銷毀核子武器，並敦促打造大國和小國平等的多邊體制。

法新社報導，習近平在演說中表示：「應該全面禁止並最終徹底銷毀核武器，實現無核世界。」

習近平是在外交行程的尾聲發表這場演說。此行他在達佛斯（Davos）世界經濟論（World Economic Forum）發表了指標性的演講。

部份專家認為，未來動向難測的川普（Donald Trump）即將入主白宮，美國眼前充滿不確定性，習近平可能有意利用此次瑞士之行，奪取全球領導地位。

大陸1964年以來就是核武國家。1060119

(中央社)