王瞳吃肉張嘴拍給觀眾看 嚇到日本人
藝人王瞳日前上節目「美鳳有約」，談到去年底到日本旅遊，吃牛肉時張嘴讓攝影拍照，讓一旁的日本翻譯驚呼「台灣女生這麼開放？可以讓觀眾看口腔內部？」
王瞳去年底前往日本青森、秋田及岩手完成「日本北東北饗宴之旅」，日前參加民視「美鳳有約」錄影，把3名日本廚師帶到現場，還原最道地的日本美食，讓主持人陳美鳳大飽口福，並與吉祥物開心跳舞。
回想起旅遊過程，王瞳露出興奮表情，猛誇牛肉好吃，笑稱身為台南人真的對牛肉很挑剔，自認是牛肉控，只要需慶祝的節日，如果沒吃到牛肉就覺得心裡空虛。
王瞳笑說，當她吃到牛肉且在口中3秒化開時，還張開嘴巴讓攝影拍照，旁邊的日本翻譯害羞驚呼「台灣女生這麼開放？可以讓觀眾看口腔內部？」讓王瞳臉紅羞喊「真的是因為太好吃了啦」。
陳美鳳因八點檔「嫁妝」、「美鳳有約」外景關係，常跑日本青森等地深入拍攝，陳美鳳今年元旦獲日本朝日新聞專訪，也是台灣第1位藝人，直呼看到報紙刊出的報導時很感動、榮幸，會繼續努力。
近來沒加入八點檔拍攝，陳美鳳表示，現在較有空閒到處遊玩，節目上她也邀約日本人能持續到台灣玩，互相交流，不忘推廣台灣觀光。1060119
(中央社)
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