講話越來越犀利？柯P：當自己比較自在

台北市長柯文哲（圖）19日清晨前往第一果菜市場及萬大魚類批發市場視察，並詢問商家販賣的情況。(中央社)

台北市長柯文哲近日接受廣播節目專訪時，爆點連連，今天有媒體詢問柯文哲是否已回到過去語出驚人的他？柯出席「2017台北世界大學運動會─官方贊助夥伴 選手手智慧手錶合作記者會」會後說，他只是想通了，把自己當自己。

媒體問到，外界認為柯文哲最近上廣播節目，講話越來越犀利，好像回到2014年的柯文哲？他先反問記者有嗎？是指他中間曾經變調嗎？接著他說，有時候只是想通了，做自己就好，「把別人當自己叫博愛，把自己當別人叫淡然，把別人當別人叫智慧，最難的是把自己當自己」。

柯文哲說他現在想通了，把自己當自己，比較自在；被問及是否回到語出驚人的柯文哲？他說不會啦，很收斂。

(中時)