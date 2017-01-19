殲20航母來拜年？陸媒漫畫諷蔡

大陸媒體以簡短漫畫諷刺蔡英文政府。(圖/環球時報)

大陸這兩月以來在台海動作頻頻，除了派戰機合影中央山脈，也出動航空母艦遊走敏感地帶。此舉引起台灣各界極大關注，不少高層、專家、媒體提出對自己的見解，例如升級現有的F16戰機以反制、稱共軍行動是假新聞、雄三飛彈無敵論等。

對此，大陸鷹派媒體《環球時報》推出簡短的諷刺漫畫，分別以三個情境諷刺蔡英文政府，包括殲20正式亮相了怎麼辦？轟-6與台灣玉山合影了怎麼辦？航母過台灣海峽了怎麼辦？

(中時電子報)