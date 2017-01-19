秦昊不回家 伊能靜：原來你都忙這些去啦！

伊能靜與秦昊育有女兒「小米粒」，家庭生活幸福。（圖／本報系資料照片）

女星伊能靜2015年再嫁小10歲大陸男演員秦昊，並在去年6月以47歲高齡生下女兒「小米粒」，她產後淡出演藝圈，專心照顧愛女，樂當家庭主婦，家庭生活幸福，不過伊能靜昨（18日）昨晚在微博透露老公秦昊不回家的原因，間接曬恩愛。

伊能靜昨在微博曬出秦昊近期多部作品，寫下：「秦先生，原來你不回家都忙這些去啦！」看似抱怨老公不過也大放閃「還好馬上拍完可以放假啦～看看～還真沒白熬哪！」字字句句滿是對老公驕傲。

2016年2月秦昊出席柏林影展，身邊少了嬌妻陪同走紅毯，當時伊能靜感性說：「因為我有一次的祝福足夠了，再多就貪圖了。」盼光環聚焦在秦昊身上，她只想站在紅毯外「牽著你父母的手，一起凝望你發光」，真性情感動許多網友。

(中時電子報)