新光公主華南王子豪門婚變 將傳吳欣盈作證

華南金控副董林明成長子林知延因偷拍妻子吳欣盈案出庭，庭訊後不談案情，僅說謝謝大家關心。(王己由攝)

華南金控副董林明成長子、華南銀董事長林知延，被控偷拍妻子、新光金控董事長吳東進長女吳欣盈案，台北地院今(19)日再度開庭，這對鬧婚變的「王子與公主」，盡管法官一再勸和，但2人纏訟3年多仍限僵局，林的律師上午說，林知延岳母曾來電說，過年快到了，繼續針鋒相對不太好，希望雙方能再談談，似乎為和解又露出曙光。

法官表示，雙方如果要談和解，就要再積極一點，若談不成，將依檢察官聲請，在今年3月16日，以證人身分詰問本案被告、徵信業者林珮瑜後，擇日傳喚吳欣盈作證，了解她當初如何發現座車被裝GPS，及跟監偷拍的經過。

林知延和吳欣盈兩人苦戀10年，6年前在國內外舉辦了三場「世紀婚禮」後結為夫妻，兩大金控的聯姻，深受矚目。原本「王子與公主」般令人稱羨的佳偶，卻在婚後兩年多驚傳婚變。

2013年7月林不滿吳與男性友人親密出遊柬埔寨，透過律師劉宗欣找徵信社在吳女車上裝GPS，還跟監偷拍，林、劉雖辯稱是懷疑吳女的司機涉及不法才裝GPS蒐證，仍和兩名徵信社人員，被依妨害秘密等罪起訴，2人還衍生離婚等民事訴訟。

本案從北院審查庭到後端刑庭實際審理，迄今歷經四位法官；每位法官都曾試圖勸和，2人也曾在不公開法庭調解失敗，一件簡單的妨害祕密案，審理逾3年半仍未結案。今(19)日上午，法官傳喚吳女的保全、新光保全特勤部主管葉春田作證，了解當初在吳欣盈座車發現GPS過程。

葉春田說，他在總統府侍衛室從事維安工作18年，再轉任新光保全主管，2013年9月4日因吳欣盈懷疑自己被監聽，他陪吳去紹興南街1家科技公司檢查，同年9月10日發現吳的車子被跟監，就指示新光保全人員反跟監，並以無線電要求吳的司機甩開跟監車輛。

葉春田還證稱，他在同年9月13日趴在吳座車底下，發後後保桿內有異物，3天後就去中正一分局忠孝西派出所報案，至於為何發現後不立刻向包括林知延在內的吳欣盈家人回報，則是因為還沒有確認異物是什麼。

林知延庭審結束走出法院，未就案情發言，只說「謝謝關心，祝大家新年快樂」。

(中時)