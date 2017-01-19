他有3個爸媽 烏克蘭生殖技術再突破
透過新技術的使用，烏克蘭首都基輔1家生育診所院長今天表示，該診所誕生1名擁有3名父母DNA的男嬰。
法新社報導，基輔的納基亞（Nadiya）私人生育診所院長朱金（Valeriy Zukin）指出，這名男嬰除了接受來自父母的DNA，還利用1種稱為原核轉移（Pronuclear Transfer）的技術，獲得卵子捐贈者的基因。
朱金告訴法新社：「這是全球第1名利用原核轉移技術誕生的嬰兒。」
該診所聲明指出，34歲的母親於1月5日產下這名健康的男嬰，過去她試過多次試管嬰兒，超過15年求子未果。
這項技術將母親已受精的卵子細胞核，注入捐贈者移除掉細胞核的卵子中。
如此一來，這個受精卵整體上除了擁有來自父母的DNA，同時還有少量，約0.15%的卵子捐贈者DNA。
這名男嬰被視為全球第2名擁有「3父母」的嬰兒，去年在墨西哥，已有1名嬰兒透過不同技術出生。（譯者：中央社許湘欣）1060119
(中央社)
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