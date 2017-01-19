立院表決 月退2萬5以下可領三節慰問金

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立法院會今天處理106年度中央政府總預算案，經表決後通過民進黨團提案，僅有月退新台幣2萬5000元以下公務人員與教師才繼續發給三節慰問金，每人每年發放6000元。

立法院會上午處理106年度中央政府總預算案，在野黨共提近5000案預算刪減案，經立法院長蘇嘉全多次召集協商後，僅剩63案無共識，上午10時30分起開始表決，藍綠皆甲動備戰。

會議開始先處理通案部分，包括退休公教人員的三節慰問金、年終慰問金以及退休軍公教人員子女教育補助費等。行政院106年9月決定，從今年春節起將砍退休公教人員的三節獎金，僅有月退新台幣2萬5000元以下公務人員與教師才繼續發給三節慰問金。

時代力量黨團提案，要求將年終慰問金、三節慰問金、子女教育補助費，除符合當地中低收入戶標準者，扣除「因公成殘」者外，全數刪除。但提案遭藍綠兩大黨封殺，經表決後都沒有通過。

最後通過民進黨團提案，退休公教人員月退金在2萬5000元以下、「因公成殘」或退休後未具工作能力者，以及退職工友（含駕駛、技工），每人每年發放共6000元三節慰問金。1060119

(中央社)