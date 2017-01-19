如廁後衛生紙怎麼擦 方向弄錯恐致發燒
中國大陸深圳市一起發燒個案顯示，如果如廁後使用衛生紙的方式不對，會導致發燒。
南方都市報今天報導，這起個案近日在深圳市人民醫院感染內科出現，病患為一名70歲的婆婆，當時她在發燒，有39度，由兒子帶到醫院看病。
感染內科醫生楊智負責看病，在詢問病情後，醫生突然詢問婆婆上廁所是怎麼用衛生紙的，「是從後向前擦，還是從前向後擦」。
對於這樣的問題，婆婆聽後感到奇怪，反問「怎麼擦手紙和我的病有關係」。但她也說，自己年紀大了，手腳不靈活，大小便後，從後向前面擦方便一些。
楊智聽完答覆後，馬上向婆婆說，發熱的原因基本可以確診了，就是尿路感染。
報導引述楊智說，女性尿道很短，尿道口距離肛門又很近，所以平常就有一些細菌定居，正常排尿可以將試圖鑽進尿道的細菌沖出體外，讓這些固定「居民」與人和平相處。
他說，每名成人身上有1.5公斤的細菌，其中1公斤的細菌生活在腸道裡；如果大便後從後向前擦衛生紙，就很容易把少量大便帶到尿道口。
而大便裡的細菌跑進膀胱，和膀胱黏膜親密黏附後就開始大量繁殖，就會出現尿頻、尿急、尿痛。
如果細菌繼續向上走，到達輸尿管、腎盂，甚至進入血液迴圈，高熱、腰痛就會隨之而來。
針對以上個案，報導引述醫生建議，如果想免於尿道感染，老年女性如廁後用衛生紙擦拭的方向要正確；另外，年輕女性在性行為之後可以排尿，以減少細菌附著。
此外，如果長時間坐車不能如廁，旅行疲勞、憋尿、長時間無尿液沖刷尿道，細菌就會大肆繁衍；喝水也能防感染，因可增強利尿作用和腎臟免疫功能。1060119
(中央社)
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