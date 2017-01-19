UBER小黃合作 原有菁英優步不消失
UBER公司總監日前和交通部長見面，會中對方互釋善意，UBER今天也宣布，將推出UBER TAXI服務，但原本的菁英優步和尊榮優步也會持續。
公路法修正後，無執照從事計程車載客服務最高可罰2500萬元，被稱為UBER條款，而日前UBER公司也主動向交通部釋出善意，表達願意往合法納管方向努力。
UBER公司今天發布新聞稿，宣布和計程車駕駛員工會全國聯合會合作推出UBER TAXI，二月起民眾只要利用UBER APP就可以叫到計程車，也可以透過GPS紀錄和評分機制提升品質，享受便利的服務。
收費方面，UBER公司說，將比照現行計程車跳表收費，至於付費方式是用現金或是信用卡，目前系統還在規劃和設定中。
但UBER公司也表示，目前有的菁英優步和尊榮優步不會因為UBER TAXI出現後消失，總經理顧立楷強調，未來將持續和政府協商，盼台灣車輛分享經濟能有完整法規。1060119
(中央社)
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