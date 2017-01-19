洗腎洗到手腫發黑　原來是這裡塞住了

林佳勳醫師指，有患者洗腎洗到「手變2倍粗」，原來是靜脈因導管創傷而纖維化、進而阻礙靜脈回流，嚴重恐造成洗腎無效。（倪浩倫攝）

國內有8萬名洗腎患者，但當中超過8成病人，首次接受洗腎治療時，是使用「中心靜脈導管」的插管方式，但近4成患者手臂會因此異常腫脹、合併指尖發黑疼痛、皮膚長久潰爛不癒，甚至洗腎無效。醫師解釋，靜脈血管壁因不斷遭導管碰撞而出現創傷，導致出現纖維化、窄縮與阻塞，影響靜脈回流而出現腫脹。

新光醫院心臟外科主任林佳勳指出，內臟功能不會無故變壞，但一旦變壞、也就很難恢復以往，以慢性腎臟病為例，通常到了第4、第5期後，因腎功能難以回頭，引發具致命性的尿毒症機率高，此時通常會建議患者接受早期「上肢血管通路靜脈廔管」來做準備，但幾乎所有人都不願意，「能拖就拖」，導致多數人在首次洗腎時，都是以插管方式進行。

但根據統計，25~40％患者，可能在插管3年後，出現整手臂嚴重腫脹、指尖發黑、皮膚潰爛且長久不癒等情況，更恐造成洗腎無效；林佳勳解釋，是因為中心靜脈的血管壁經導管碰撞、出現創傷，進而出現纖維化、窄縮與阻塞，使得該側肢體靜脈回流不順。

傳統會以氣球擴張術治療，腫脹情況可立刻消除，但因血管壁已因纖維化，多數患者會復發性的回縮狹窄，一年的通暢率不到5成，常用植入裸金屬血管支架的療效也不佳，「支架內部易因組織增生而阻塞」；故近3年來，新光醫院心臟外科團隊改採彎曲順從性較佳的「髂動脈用人工血管覆膜支架」，將阻塞後的中心靜脈「開通」，1年的通暢率超過8成，至今已成功挽救40名洗腎患者的血管通路與生活品質。該手術尚未有健保給付，患者需自費約7萬元。

國內基層洗腎診所技術先進，民眾可安心就近接受治療，但若血管出問題時，只能找大醫院處理；新光醫院也推出「新光血管中心app」，讓各醫療院所立即上傳患者狀況，若有手術需求可立即聯繫，緊急時甚至可安排當日處理，不中斷洗腎。

(中時)