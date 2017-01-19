年金改革下午公布 所得替代率16年後降為6成

副總統陳建仁（圖）19日接受廣播訪問指出，如果年金改革修法通過，107年就是年金改革的元年，年改不是為總統、副總統，而是為全民。(中央社)

副總統兼年金改革委員會召集人陳建仁預計今天下午2點在總統府召開記者會，公布年金改革方向，他今早在廣播節目中透露內容，希望107年是年金改革元年，未來退休金所得替代率將逐步下滑，先調降為75％，再以16年時間從75％降為60％。

年金改革國是會議將在22日於總統府舉行，陳建仁今天「蔻蔻早餐」周玉蔻專訪時表示，今天下午會公布年金改革草案版本，並交由22日國是會議討論，如果修法可以順利進行，107年就是年金改革元年。

他強調，草案將採循序漸進方式，分階段進行，其中18趴改革部分，將分為三階段，以6年時間完成；公教勞繳交的法定費率分6年，從12％調高到18％，投保薪資採計年限從現行5年延長到15年，改革時間11年；所得替代率從75％降至60％，改革的時間16年時間；年金起支年齡一律延到65歲。

公教人員年金領取最低下限的「地板」方面，陳建仁表示，如果月退休金低於2萬5、3萬2，就不會作任何處理，上限的「天花板」則會按照所得替代率來做調整。

現行勞保的投保薪資訂有45800元上限「天花板」，勞工團體建議提高到48500，陳建仁表示，這部分工商團體並不反對，但資方要求勞方在投保薪資提高同時也多負擔一點，目前仍在協調。

他強調，這次年金改革的基本原則就是不溯及既往，以往領的錢不會追繳，黨職併公職也會處理。至於勞保，政府會負「最終給付責任」，蔡英文總統已同意連續5年每年撥200億到勞保基金內，原本2027年會破產的勞保基金可持續到2036年。

他強調，這樣的作法，是讓勞保與公教體制相接近，未來如果有公務員做了13年之後，再到民間企業去做13年，這個時候就可以年資併計，年金可以分計，一部份領公保月退，一部份可以領勞保的月退，這樣可以鼓勵年輕人做公務員完了後還可以去創業，建立「跨職域的轉任」的新制度。

(工商)