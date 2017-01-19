3年稅收超徵4千億 藍議員籲蔡政府發消費券

國民黨北市議員王鴻薇、徐弘庭、闕枚莎和新北市議員陳明義今早召開記者會，呼籲蔡英文政府「還稅於民」，比照馬政府發放消費券，讓民眾過好年。（陳燕珩攝）

財政部連3年稅收超徵共近4000億，主要是因綜合所得稅提高、兩稅合一抵扣稅額減半所致，國民黨北市議員王鴻薇、徐弘庭、闕枚莎和新北市議員陳明義今早召開記者會，呼籲蔡英文政府「還稅於民」，比照馬政府發放消費券，讓民眾拿紅包過好年，也藉此刺激消費市場、活絡經濟。

王鴻薇表示，近幾年景氣不好，老百姓薪資沒漲，稅負卻不斷增加，近3年中央分別超收1088億、1844億、1054億元，但消費成長率卻不斷下滑，今年預估只有1.7％，民眾荷包緊縮，根本不敢消費。過去馬政府曾因應金融海嘯，發放每人3600元、共832億的消費券，美國、新加坡等國家也有前例，建議蔡政府比照辦理。

財政部昨宣布，去年中央統籌分配稅款超徵113億元，將撥付普通統籌分配稅款106億元給地方政府，北市可分到18億元，不過王鴻薇認為，與其讓地方政府亂用，不如直接還給民眾，國民黨北、中、南許多議員都支持發消費券，目前持續連署中，也呼籲朝野立委一起支持。

闕枚莎認為，人民稅負增加，卻感受不到整體經濟狀況改善，勞資雙方不斷對立，薪水凍漲，民眾苦不堪言；中央政府日前表示，超徵稅收可用來還債，但陳明義認為「為何要讓人民痛苦來還債？」當年民進黨認為馬政府發放消費券是在討好民眾，現在國民黨作為在野黨，反而要呼籲蔡政府給民眾「小確幸」，讓大家過個好年。

徐弘庭指出，國內前20％的消費力遠大於後段80％，以去年平均消費為例，每家戶月消費額達9萬多元，但多數小家庭月收入根本不到9萬元，現在景氣不佳，中小企業又因一例一休成本提高，內需消費市場大幅萎縮，中央應慎重考慮發消費券，至於要發3600元或更多，中央可再細評。

(中時)