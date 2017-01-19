學測忌喝咖啡糖飲 當心利尿擾情緒

學測倒數計時，不少考生猛灌咖啡提神、熬夜苦讀。國健署今提醒考生，考前一定要睡足8小時，才能保持頭腦清醒，飲食方面少喝含咖啡因、含糖飲料，否則恐讓情緒不穩又利尿。

大學學科能力測驗明登場，國健署提出「抒壓、飲食、穿著」3點健康叮嚀，協助考生以最佳身心狀態面對考試、發揮實力。

考前壓力大，不少考生開夜車苦讀，但國健署社區健康組組長林莉茹指出，每天至少要睡足7到8小時，才可以保持體力與頭腦清醒，並建議運動30分鐘，做做肩頸伸展，減緩久坐造成的肩頸僵硬、酸痛，可以增進腦力、注意力及學習動機，並可舒緩壓力，睡前則切記別用手機，聽點輕柔音樂、做伸展運動可以幫助放鬆，睡得更好。

更重要的是，考試當天一定要吃早餐，林莉茹說，吃早餐才能提供身體足夠能量，建議以蒸煮方式為主，減少高油、高鹽、高糖及油炸等不易消化的食物，盡量別吃平常沒有吃過的食物，減少腹瀉、腹脹等胃腸不適情形。

另外，不少考生會喝咖啡、喝茶或含糖的飲料提神，但林莉茹指出，茶、咖啡裡頭都有咖啡因，容易刺激腸胃而且會利尿，動不動就想跑廁所；含糖飲料則是會刺激胰島素快速分泌，造成血糖與情緒不穩，且會降低飽足感而想要進食，影響專注力，建議還是喝白開水最好。

明天受到大陸冷氣團影響，氣溫恐下探10度，林莉茹也提醒，出門應穿著禦寒衣物，注意頭頸部及四肢末端的保暖，例如如穿戴帽子、口罩、圍巾、手套及襪子，避免因寒冷而注意力無法集中，並以洋蔥式穿法，方便配合室內、外溫度變化來穿脫衣物，盼考生都能發揮最佳實力，考出好成績。1060119

(中央社)