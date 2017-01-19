藍瘦香菇哥結婚了 微博秀婚照自誇最帥
綽號「藍瘦香菇哥」的中國大陸廣西青年韋勇結婚了。他昨晚在個人微博宣布婚訊，分享與嬌妻的合照，還自誇最帥，網友調侃他這下「不藍瘦、不香菇了吧」。
24歲的韋勇2016年10月在一段自拍影片中，以特別的口音把「難受想哭」念成「藍瘦香菇」，分享自己難過的心情，自此走紅網路，還引發一陣模仿風潮。
韋勇18日深夜在個人微博發文「今天我最帥」，附上在婚宴上與美麗嬌妻笑容滿面的合照。
這篇文章發表半天後，評論數已逼近4000，還有超過2萬6000名網友按讚。
網友除了留言送上祝福，還有人模仿韋勇的廣西口音恭喜他「結分了」。眼見「藍瘦香菇哥」擺脫單身，有尚未「脫團」的網友哀怨寫道：「這下輪到我們單身狗們藍瘦香菇了。」
有網友開玩笑說，自己可能是看到假的「藍瘦香菇哥」，還質疑韋勇「不是難受想哭沒有女朋友嗎」？
不過，韋勇爆紅後曾開直播澄清說自己沒有失戀，和交往6年的女友感情「挺好的」。只是女友剛好去外地，自己就錄了一些短影音，「工作群一發，結果就這樣」。
他當時就預告，和女友愛情長跑6年該給交代了，打算2016年底就「請酒」，還邀請網友參加婚宴。1060119
(中央社)
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