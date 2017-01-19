廣東公車爆炸偵破 犯案動機官方未說明

我要評比

大陸廣東佛山昨天下午發生公車連環爆炸案，2輛公車在半小時內先後在行駛途中爆炸，造成6人受傷。當地官方今天表示，18日晚間11時許嫌疑人已落網，但官方未說明嫌疑人犯案動機。

昨天下午3時37分，佛山市南海區桂城佛平三路1輛公車爆炸，車窗玻璃破碎，車內4人受傷，其中1人輕傷、3人輕微傷，經送醫治療均無大礙。調查指出，爆炸是車子垃圾桶疑似被放置爆裂物所引起。

廣東省佛山市南海區人民政府新聞辦公室微博帳號「南海發布」今天上午指出，18日晚間11時許，南海區桂城公交車垃圾桶爆炸案嫌疑人在平洲落網，佛山警方快速偵破兩起公車垃圾桶爆炸案。

「南海發布」表示，梁姓嫌疑人（男，22歲）在租屋處被抓。經初步審查，梁姓嫌疑人對犯案事實供認不諱，兩起爆炸均為其一人所為。目前，案件仍在進一步審查中。1060119

(中央社)