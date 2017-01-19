農曆春節宜嫁娶 辦結婚登記要儘快
「有錢沒錢，討個老婆好過年」，春節連假前3天是宜「嫁娶」的好日子，新北市民政局指出，市民如有辦理結婚登記需求，可提前3個辦公日到戶政事務所辦理結婚登記。
不少人會選擇在農曆年前結婚，讓大年新春喜上加喜，結婚登記自97年5月23日起由儀式婚改為登記婚後，結婚越來越簡單，僅新人雙方持國民身分證正本、戶口名簿正本及結婚書約(書約上需2位證人簽章)親至任一戶政事務所辦理即完成結婚登記。
內政部現在也開放指定結婚登記生效日，在指定生效日前3個工作天向戶政事務所申請登記結婚。
想要約今年大年初二結婚生效的黃先生表示，丈母娘與丈人就是泰山戶所退休，他與老婆剛開始交往時，就曾經因為丈人與丈母娘都還在戶所加班，因此大年初一家中只有老婆一人，雖然算命師說今年兩人結婚的吉日是大年初二，為了體諒戶政人員的辛苦，選擇在1月24日登記，大年初二再生效同樣也是吉祥好日。
民政局戶政科長顏耀明提醒民眾，春節假期間，若要預約春節期間結婚登記，至遲於1月24日(星期二)服務時間向戶政事務所預約辦理時間，並建議可於結婚登記日前3個辦公日內，向任一戶所辦理結婚登記，並可指定結婚登記日，以免中斷春節假期，歡迎多加利用。
他說，若有特殊狀況必須在新春期間辦理結婚記的話，還是可以在24日前戶政事務所申請，特別提醒新北市戶政事務所除預約結婚登記外暫停受理，請民眾留意，以免徒勞往返。1060119
(中央社)
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