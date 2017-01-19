陸2016銀行結售匯 逆差縮小
中國大陸國家外匯管理局今天公布，2016年全年累計結售匯逆差3377億美元，較2015年4659億美元的逆差規模縮小。
第一財經報導，大陸國家外匯管理局國際收支司司長王春英今天在大陸國務院新聞辦公室新聞發布會介紹2016年國際收支有關情況。
大陸外匯局統計數據顯示，2016年全年累計結售匯逆差3377億美元，較2015年4659億美元的逆差規模縮小。
王春英表示，2016年跨境資金流出壓力有所緩解，尤其是第4季跨境資金流出壓力總體趨緩。
不過，2016年12月大陸銀行結售匯逆差463億美元，較11月的334億美元逆差規模擴大。1060119
(中央社)
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