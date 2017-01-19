學測太緊張 補充維生素B可抗壓
大學學測明天登場，醫師提醒，考試時大腦需要大量耗氧及醣份，早餐一定要吃易消化的澱粉類，且補充蛋白質，也可補充維生素B和C，提升抗壓、增強免疫。
大學學測將於20日、21日舉行。氣象局預報，將會遇上冷氣團。考生除了注意保暖，飲食也不能鬆懈。
榮新診所家醫科主任康宏銘今天受訪時表示，考試容易緊張，緊張時胃酸容易過度分泌，胃也比較不容易排空，容易腹脹，飲食一定要注意清淡，不要油，太過刺激，以免不好消化。
汐止國泰綜合醫院家庭醫學科主治醫師李宗諭也表示，重口味食物會增加腸胃負擔，考前一天就應少吃油膩、不要吃太多肉，肉類容易留在腸胃道，消化不易，也不要吃太辣、避免容易脹氣食材或乳製品。
李宗諭說，考試時大腦需要大量耗氧及醣份，考生一定要記得吃早餐。早餐種類也要慎選，要有易消化的澱粉類，如雜糧饅頭、五穀麵包、粥等或早餐店的三明治等，也可以補充蛋白質，一般的雞蛋就可以。
他說，一般早餐店的早餐如漢堡、蛋餅可能太油膩、醬料、加工品太多疑慮，如果無法避免外食，建議請店家注意調味問題，少油、少鹽，才不會容易口渴，又要喝很多水，又有頻尿疑慮。
康宏銘表示，維生素B有抗壓作用，且腦部神經傳導物質代謝也都需要B群幫忙，考生平常就應該多吃富含維生素B和維生素C的蔬果，考試當天上午也可以額外補充。維生素C可以增加免疫力，也可以減少傷風感冒的風險。
有些人擔心考試精神不好，想喝咖啡或提神飲料，康宏銘說，考前飲食應維持平日習慣，不要特地改變，如怕精神不好就喝提神飲，或為了前一天好眠就喝牛奶等，可能都要額外適應。
康宏銘說，咖啡、提神飲都有咖啡因，可能對短暫提振精神有幫助，但等咖啡因作用過了，反而可能更累，萬一早上喝了，下午沒精神應考就糟糕。1060119
(中央社)
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