冷氣團南下 環署：會帶點霾害

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環保署今天表示，這波冷氣團南下會帶點霾害，但並不嚴重，估計北部地區的空氣品質指標（AQI）會上升到90左右的普通等級。

中央氣象局表示，今天鋒面通過、冷氣團南下，北台灣上半天雲多下雨，下半天起受冷空氣影響，氣溫會像溜滑梯，越晚越冷；南部天氣則尚未明顯轉變，仍以多雲到晴為主。

行政院環境保護署監測及資訊處長張順欽說，由於這波冷氣團的強度較強，因此會帶有一些境外污染物一起來台，但數量不多影響不會太大。

張順欽指出，估計影響的範圍會從北到南，影響時間為明天1整天，預估北部的空氣品質指標（AQI）會上升到90左右的普通等級，而高屏地區則會因為擴散條件變好，可望AQI降至橘色範圍。1060119

(中央社)