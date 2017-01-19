巴拿馬運河創下單日運量紀錄

我要評比

巴拿馬運河管理局局長季哈諾（Jorge Luis Quijano）昨天在他的推特上刊文指出，巴拿馬運河14日輸運量達到148萬1757噸，創下這條運河的單日運量紀錄。

根據本地媒體報導，季哈諾並未提到原來的紀錄是多少以及何時創下的。

但是去年10月，運河管理單位曾宣布，2016年會計年度，巴拿馬運河的年輸運量創下史上第三高紀錄，達到3億3070萬噸。

根據運河局發布的新聞稿，自2015年10月1日至2016年9月30日，總共有1萬3114艘船隻通過巴拿馬運河，總載重量是3億3070萬噸。

而在2015年會計年度，巴拿馬運河的年輸運量曾達到3億4080萬噸，比2014年度高出4.3%。

據統計，巴拿馬運河自1904開航以來，每年平均處理世界貿易總量的6%。1060119

(中央社)