被問2024選總統 陳副總統：看天主意思

副總統陳建仁今天被問到，2024年若有人希望他選總統，他會起心動念嗎？陳副總統說，「基本上我要看天主的意思」、「可能性不高」。

陳副總統今天接受廣播訪問，談年金改革。

相較於有些副總統是「深宮怨婦」，有人是「一片空白」，主持人問到，陳副總統是不一樣的副總統，蔡總統是想培養他做接班人嗎？

陳副總統笑說，副總統是備位元首，他的工作是總統指派，謝謝總統讓他負責年金改革的工作，「我個人沒有什麼政治野心，做大事比做大官重要」。

主持人追問，有人說陳副總統年金改革前，不出來是怕功高震主，故意躲起來？他說，自己與蔡總統之間密切合作。

主持人又問他，2020年希望連任？他說，自己一直對學術研究更感興趣，「我們不應該去看未來，更重要是活在當下」，把現在的工作做好，更重要是如何讓各個制度（改革）、使台灣經濟發展更好，如果經濟發展好了，個人薪資所得增加了，基金投資報酬率增加了，政府撥補，年金未來是有希望的。

被問到「總統有沒有跟你說，年金改革成功，我們兩人就可以連任了？」副總統說，沒有，蔡總統一心一意念著是年金改革要成功，讓世世代代領得到，長長久久領到老。

至於年金改革若成功了，蔡總統2020年連任是否較順利？陳副總統說，相信人民會了解她的智慧、勇氣與慈悲，這是很重要的政治家的氣質，在年金改革，她確實展現勇氣、智慧、慈悲。

被問到，他下任是不是副總統？陳副總統說，「未來的道路都是天主在帶領」；主持人又問「2024若有人希望你選總統，你會起心動念嗎？」陳副總統說，「基本上我要看天主的意思」，主持人說「所以不是不可能啊！」陳副總統接話說「可能性不高」。

他說，重要的是，在他有生之年，既然接任這個工作（副總統），希望在這個工作上，為國家的高科技產業發展繼續努力。

至於民調低的情況，他說，改革需要時間，他有信心民調將來會起來，希望人民給他們一點時間，慢慢把改革做好。1060119

(中央社)