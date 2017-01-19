韓代總統指示 量身訂做南韓旅遊產品

我要評比

南韓代總統黃教安今天召開跨部會首長國政會議時指示，為外國旅客量身訂做旅遊產品，如結合醫美的行程等，並且解決低價招徠旅遊的問題。

南韓聯合新聞通訊社報導，黃教安說，要發展成為文化旅遊強國，就必須不斷尋求旅遊產業質的發展，提升競爭力。

黃教安說，南韓即將舉辦「2017韓國購物季」（KOREA GRAND SALE 2017），推出與冬奧會、冬季體育運動有關的各種優惠活動。官民應共同開展酬賓活動，吸引更多中國遊客訪問南韓。

黃教安指出，最近韓中兩國在外交上發生摩擦，引起了中國遊客或減少的憂慮。但從今年春節期間預訂情況等來看，預計將有14萬中國遊客訪問南韓，比去年同期約增加5%。

黃教安還說，要集中開發醫療文化相結合的高附加值產品等多樣旅遊產品，需擴建交通、住宿、安全設施，打擊無證導遊、敲竹槓宰客等非法行為，並解決低價旅遊產品等問題。1060119

(中央社)