九天民俗送鼓神 地方共襄盛舉
九天民俗技藝團戰鼓表演馳名海內外，昨晚舉行送鼓神儀式，將過去一年打壞的大鼓及鼓棒堆積起來燃燒，台中市新聞局長卓冠廷也代表市長林佳龍前往致意與祝福。
九天民俗技藝團的奮鬥歷程，不但被拍成電影「陣頭」，挑戰橫越撒哈拉沙漠的壯舉也成為紀錄片「行者三太子」，備受各界肯定。在不斷的努力下，震撼人心的戰鼓表演知名度愈來愈高，表演邀約不斷。
歲末年終之際，九天藉由送鼓神儀式，將過去一年來打壞的大鼓及鼓棒堆積起來燃燒，祭拜九天娘娘，表達謝天感恩之意。卓冠廷、立委洪慈庸、台中市文化局副局長施純福、台中市議員王立任、彰化縣文化局長陳文彬等人都到場共襄盛舉。
九天民俗技藝團團長許振榮傳遞引自九天娘娘的聖火，眾人手持火把，將堆積的打壞大鼓及斷鼓棒點燃祭祀，感謝九天娘娘過去一年來的庇佑。
許振榮表示，今年已是第5年舉辦送鼓神儀式，團員擊打的鼓及鼓棒由天然木材及牛皮製成，是上天所賦予，送鼓神不只是傳統宗教活動，更是希望教育團員並傳達感恩的心，讓他們能有表演的舞台。
卓冠廷指出，從電影「陣頭」到橫越撒哈拉沙漠的紀錄片「行者三太子」，甚至是在今年與董事長樂團在台中跨年的演出，台中市政府全力支持九天；林佳龍更曾多次向中央表達，九天的陣頭文化不只代表台中，更代表台灣，期盼九天的發展越來越好。
洪慈庸也肯定九天在表演後，還能感念這些鼓棒及大鼓，相當難得，九天代表藝術與文化，希望大家能繼續支持。1060119
(中央社)
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