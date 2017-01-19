宏媒：宏都拉斯咖啡等產品吸引台灣人
本地媒體報導，台灣方面17日宣布已組成兩支中美洲咖啡採購團，於今年1、2月間訪問宏都拉斯在內的中美洲國家。
宏京「論壇報」（La Tribuna）報導指出，中華民國希望藉由上述行動，與中美洲和加勒比海友邦加強經濟貿易關係。
報導引述外交部國際合作暨經濟事務司司長李新穎在一項記者會中表示，第一支採購團已於本月10日起訪問薩爾瓦多、瓜地馬拉和尼加拉瓜，預計訪問至22日結束。
李新穎指出，僅僅在薩爾瓦多，採購團即按照中華民國總統蔡英文訪問中美洲時所作的承諾，採購了16個貨櫃的咖啡。
第二支採購團，李新穎表示，將於2月7至20日訪問多明尼加、巴拿馬和宏都拉斯，同樣也將採購當地咖啡以加強雙方經貿關係。1060119
(中央社)
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