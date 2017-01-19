高鐵南延屏東 學者喊：延伸到恆春半島
爭取高鐵南延屏東，屏東今天又有6所公私立大學及社區大學學者20多人聯合發表聲明，支持高鐵南延屏東，屏東大學教授陳永森主張高鐵要延伸到恆春半島對觀光才有幫助。
高鐵南延屏東議題近日在屏東發燒，除了屏東縣長潘孟安北上到電台、電視說明高鐵南延屏東的必要性外，連日來包括屏東縣議會、專業社團及屏東縣內大學學者都發表聲明及發起連署支持。
今天，屏東縣內所有大學包括屏東科技大學、屏東大學、私立美和科技及大仁科技大學、屏東南、北社區大學共20多名學者，今天聯合發表聲明，支持高鐵南延屏東。
聲明中指出，高鐵延伸到屏東，將建構以高鐵為主動脈，區域捷運路網為支動脈，達成串連嘉南平原、高雄國際門戶及屏東平原，區外串連首都生活圈、中台灣生活圈及新南向基地，可打通任督二脈，落實學術平權。
屏科大農學院長吳明昌表示，他常到台北開學術研討會，為了方便都是開車到新左營站，光停車位就是個問題，長期以來，不但交通南北不均衡，連學術資源也因交通而不公平。美和科大教授鍾紹熙則表示，屏東每年有幾千位的國際交流學生，應該讓國外學生到屏東感受到交通的便捷。
屏東大學教授陳永森說，高鐵如果只延伸到屏東市，對觀光沒有助益，屏東市到恆春半島的距離跟新左營站到恆春半島的距離差不多，他認為，恆春半島每年有千萬人次遊客，高鐵要延伸到恆春半島對觀光才有助益，目前交通部評估的輕軌到恆春半島，對觀光助益不大。
學者們強調，高鐵南延屏東後營運里數達到近400公里，所節省旅行時間可達私人運具1倍以上，是最具經濟效益的里程長度，屏科大教授丁澈士說，高鐵到屏東應該要回歸專業，進行各方面詳細評估。1060119
(中央社)
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