企業愛心贈警車 提升竹市治安好過年

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新竹市關帝廟、世鑫營造公司、大硯建築和新家華建設公司等單位，分別捐贈巡邏車與警用機車，盼給予竹市警方助力，提升治安，讓市民安心過好年。

新竹市政府表示，竹市警察局結合社區巡守隊，將於春節期間加強巡邏，以維護治安及交通順暢，今天進行「加強春節期間安全維護工作警民力展示暨贈車儀式」展示包括100部警用機車、12輛巡邏車與警民力共196人。

市長林智堅今天到場檢閱警民力，並感謝企業慷慨捐贈警車，讓警察工作能夠更即時，透過民間愛心和警民合作守護治安，打造宜居、平安和幸福的城市。

竹市警局指出，為讓新竹市民過好年，從今天晚上10時起，一直到大年初六，警察局同仁與全市義警義消、民防、各社區巡守隊將聯手合作，全力維護治安和交通順暢。

市警局表示，春節期間採取「警民合作、深入社區」策略，提供治安平穩、交通順暢、服務熱心等服務，要讓民眾平安過好年。1060119

(中央社)