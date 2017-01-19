讓新移民過好年 中市除夕辦越南圍爐宴

為了照顧越南新移民與移工，台中市政府輔導東協廣場管委會於除夕舉辦越南圍爐宴，席開36桌邀請越南同鄉一起圍爐，大年初一到初五還有各種表演、美食、文創攤位等活動。

越南與台灣相同，都過農曆春節，台中市政府今天舉辦「2017國際越南節」記者會，由副市長張光瑤主持，台中市議員江肇國、經發局副局長李逸安、東協廣場管委會主委蔡忠和、新移民協會理事長麥玉珍等人都出席。

張光瑤說，自己初出社會時被派到美國受訓，短短半年就非常想念媽媽料理的滷豬腳，能體會東南亞朋友離鄉背井來台的鄉愁，因此主辦單位能考慮到這點，他替在台越南人表示感謝；台灣正推動新南向政策，把東南亞朋友當自己人，台灣人到東南亞也會受到照顧。

江肇國表示，這次活動以新移民為出發點、為在台越南人辦理活動，相當有意義。附近商家都已決定在春節期間營業，旅宿業者也有生意，讓移工、移民、學生、在地民眾與商家，共同享受中區再生的效益。

除夕夜當晚，主辦單位邀請廣場內的越式餐廳知己美食館、阿松越南小吃店、怡安越南小吃、海洋越南餐廳、美幸越南小吃合作推出越式新年圍爐菜色，有五福竹葉越式粽、金雞滿盤好運到、金堆海鮮炒什錦、招財蝦炒羅望子等多道佳餚圍爐料理，總計36桌，將邀請越南移工與新住民朋友一同圍爐。

自越南嫁到台灣20年的麥玉珍表示，越南的年夜飯跟台灣一樣一定有雞有魚，新春拜拜則會拜釋迦、西瓜、木瓜、芒果，取越南語的諧音，意思就是祈求新的一年，錢夠花用還有餘。她感謝商圈與廣場辦理活動，讓越南人感到非常溫暖。1060119

(中央社)