日日是好日文創布置 新北市府添年節氣氛

我要評比

新北市邀請11位老中青少書法家「迎雞年寫春聯」發送給民眾，市長朱立倫（左三）則是揮毫寫下「積善積福」、「開創新機」，盼社會有更多的善、更多正面思考。（張立勳攝）

迎接雞年到來，市府邀請台藝大團隊在市府布置充滿文創氣息的「金屋常吉」，祝福市民新的一年日日是好日。（張立勳攝）

迎接雞年到來，市府市民廣場展出當代藝術家洪易作品，增添年節熱鬧氣氛。（張立勳攝）

迎接雞年到來，新北市邀請台藝大團隊設計「2017GOOD日日是好日」文創意象布置行政園區，並在市民廣場展出當代藝術家洪易作品，增添年節熱鬧氣氛，此外，19、20日在市府1樓舉辦書法家揮毫寫春聯活動，提供民眾索取珍藏。

下周就是農曆春節，台藝大師生在行政園區布置「金屋常吉」，副校長薛文珍分享設計概念表示，每次聽到公雞啼叫就想到溫暖的被窩，而被窩會讓人想到家，透過小木屋傳達家家戶戶意象，期許新的一年大家都能闔家平安。

薛文珍說，屋內還有象徵財源的金雞駐守，戶內擺放代表財庫的金雞蛋，參觀者必定能大吉大利、家和萬事興，享受日日是好日。

今年的春節福袋昨亮相，特別以「開創新機」作為吉祥祝福，市長朱立倫也將在過年期間，向民眾賀歲拜年發放，朱立倫說，文創布置主題中GOOD的G發音近似中文的雞，GOOD又有雞叫聲的諧音，祝福大家在雞年每天都是GOOD DAY，日日是好日。

祕書處指出，洪易裝置藝術展有鴛鴦、福龍、馬上發財、金錢蛙、大貓、豬福連連、天鵝之戀、旺狗與大頭雞，洪易還特地為新北市創作「青花大頭雞」在市府大廳展出。

另外，春節期間市府行政大樓一樓大廳西側服務台，貼心提供無線充電設備，民眾來市府走春可盡興用手機上網、打卡或拍照，不必擔心電力不足。

文化局舉辦雞年寫春聯活動，朱立倫揮毫開筆寫下「春」、「福」和「積善積福」、「開創先機」，朱立倫說，新年希望大家都能開創新機，有很多創新、改革作為，讓民眾的日子過得更好，不用什麼政治思考，只要從民眾角度思考，台灣就會更好。

(中時)