徐仁英耍大牌 惹火攝製團隊

在南韓綜藝節目「和你在一起」中被稱為「螞蟻夫婦」的CROWN J和徐仁英，日前突然結束節目的拍攝，節目製作人員爆料說，是因為徐仁英耍大牌、惹火攝製團隊所致。

南韓「亞洲經濟」報導，「和你在一起」攝製組某工作人員在網路爆料，徐仁英耍大牌的作風令人咋舌，難以接受。

報導引述這名爆料者說，「拍攝期間和徐仁英多次起衝突，雖然之前已對她的性格有所耳聞，但遇見這樣的藝人還是第一次。真的是除了自己什麼都不考慮，拍攝前一天才要求取消拍攝，拍攝當天不給攝製組開門，大冷天的讓工作人員在門口等了兩小時。」

這名工作人員又爆料稱，「每次拍攝至少遲到一小時，原定的最後一天在阿拉伯聯合大公國沙漠拍攝日程突然間要求取消，由CROWN J獨自一人進行拍攝，徐仁英甚至自費帶著經紀人先回了韓國，令整個攝製組大為惱火。」

報導指出，網路上也出現一段徐仁英爆粗口的影音，這段影音拍攝於「和你在一起」杜拜外景地，雖然光線較暗，但從聲音可以確定是徐仁英本人。影音中，徐仁英不滿地對著電話和攝製組衝突，並出言不遜爆粗口。

據知情人士透露，「和你在一起」杜拜取景期間，徐仁英多次向攝製組提出無理要求，令工作人員十分傷心，最終未能完成原定拍攝計畫，提前返回首爾。1060119

(中央社)