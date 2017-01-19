廣東2017經濟成長目標7%以上

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中國大陸廣東省代省長馬興瑞今天提出廣東年內的經濟成長目標為7%以上。

南都網報導，廣東省第12屆人民代表大會第5次會議早上開幕，馬興瑞在會上發表政府報告，提出上述目標。

他說，今年廣東的經濟社會發展主要預期目標是地區生產毛額（GDP）成長7%以上，固定資產投資成長15%左右，社會消費品零售總額成長10%以上。

此外，進出口總額實現正增長，地方一般公共預算收入增加9%，研發經費支出占地區生產毛額比重達2.65%。

消費者物價指數（CPI）漲幅則控制在3%以內。

他說，要達到以上目標，廣東要持續擴大有效投資，推進港珠澳大橋、廣州白雲機場擴建等交通重點項目建設，以及有效釋放消費潛力等。

在報告中，馬興瑞也提及廣東、香港和澳門之間的一些合作。

他說，要推進南沙片區粵港深度合作區建設，打造廣州國際航運樞紐核心功能區，強化大前海區域聯動發展和深港跨境金融創新。

此外，廣東方面要落實粵澳遊艇自由行和澳門機動車便利入出橫琴等政策，以及加快建設粵港澳青年創新創業基地。1060119

(中央社)