廣東2017經濟成長目標7%以上
中國大陸廣東省代省長馬興瑞今天提出廣東年內的經濟成長目標為7%以上。
南都網報導，廣東省第12屆人民代表大會第5次會議早上開幕，馬興瑞在會上發表政府報告，提出上述目標。
他說，今年廣東的經濟社會發展主要預期目標是地區生產毛額（GDP）成長7%以上，固定資產投資成長15%左右，社會消費品零售總額成長10%以上。
此外，進出口總額實現正增長，地方一般公共預算收入增加9%，研發經費支出占地區生產毛額比重達2.65%。
消費者物價指數（CPI）漲幅則控制在3%以內。
他說，要達到以上目標，廣東要持續擴大有效投資，推進港珠澳大橋、廣州白雲機場擴建等交通重點項目建設，以及有效釋放消費潛力等。
在報告中，馬興瑞也提及廣東、香港和澳門之間的一些合作。
他說，要推進南沙片區粵港深度合作區建設，打造廣州國際航運樞紐核心功能區，強化大前海區域聯動發展和深港跨境金融創新。
此外，廣東方面要落實粵澳遊艇自由行和澳門機動車便利入出橫琴等政策，以及加快建設粵港澳青年創新創業基地。1060119
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。